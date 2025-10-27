18年に解散したアイドルグループPASSPO☆（ぱすぽ）の元メンバーでタレントの根岸愛（33）が27日、インスタグラムを更新。3月に結婚を発表したKEYTALK、Alaska Jamのギター、小野武正（37）との挙式を報告した。根岸は「人生のビッグイベント結婚式を挙げさせていただきました」と、ウエディングドレス姿の写真や動画を公開。「東京會舘というとても素敵で大好きな場所で素敵なドレスを着せていただきお花いっぱいの空間で大好