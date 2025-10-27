天皇陛下と長女愛子さまは10月26日、皇居内の宮内庁楽部で「秋季雅楽演奏会」を鑑賞されました。【写真】天皇陛下と愛子さま笑顔でおしゃべり宮内庁の公式インスタグラムが27日、写真を投稿。天皇陛下はスーツにネクタイ、愛子さまはひざ丈のドレス姿。ネクタイとドレスはともにクリームイエローでそろえています。天皇陛下と愛子さまが自然な笑顔で会話するひとコマも公開され、ネット上では「とても素敵な写真です」「お二人の