「ミャクミャクザク（GQ軍警ザク使用）受賞報告ポストしかしてませんでしたので、万博閉幕にともないまして今更ながら。」【写真】背面から見たミャクミャクザクこんなポストをされたのは、がんばすさん（@ganbasu3）。続けて以下もポストしました。「7月のIBA模にて開催されたミャクミャクカラーコンペで金賞を頂きました。軍警ザクのニコイチ、クツは100均デコパーツ。塗料はクレオス「ベルベットカラー」を使用、艶消しで無駄に