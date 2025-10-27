堀琴音が自身のインスタグラムを更新。「久しぶりに姉とお出かけ」と記すと、奈津佳と2人でアフタヌーンティーを楽しんできたことを投稿した。【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ「2人とも早口すぎるけど、姉妹なんで聞き取れます笑」と、2人が交わす会話のスピード感を明かした堀。この日の事は奈津佳もインスタグラムに投稿していたが、そちらにも「2人して早口でフリートーク せっかちなので少