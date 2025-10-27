北海道内では１０月２７日もクマの目撃が相次いでいます。道南の上ノ国町ではヒメリンゴの実を食べるクマが撮影されたほか、札幌市内の住宅街や河川敷でも目撃されました。道路脇の木の上に登る１頭のクマ。上ノ国町勝山の国道２２８号です。 ２６日午後５時ごろ、街路樹のヒメリンゴの実を食べるクマが撮影されました。警察によりますと、数日前からリンゴの実を目当てに出没を繰り返すクマが目撃されていたということです。被