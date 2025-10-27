北海道・深川警察署が警察への相談内容が書かれた文書を紛失していたことがわかりました。文書には202人分の氏名などが書かれていました。深川警察署が紛失したのは、警察への相談内容を記録した「警察安全相談受理カード」115件です。10月17日、情報開示請求を受け文書を探していた警察職員が、2020年3月31日から5月31日にかけてのカードをつづったファイル1冊がなくなっていることに気づきました。カードには