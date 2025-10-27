成田空港に帰国し、金メダルと手元に戻ったスマートフォンを手に笑顔を見せるレスリングの藤波朱理＝27日セルビアでのレスリングのU23（23歳以下）世界選手権女子57キロ級で優勝した21歳の藤波朱理（日体大）が27日、成田空港に帰国した。昨年のパリ五輪を制した53キロ級から階級を上げて最初の国際大会で圧勝し「幅が広がった。もっと進化して強くなっていく」と、2028年ロサンゼルス五輪へ意欲を新たにした。強烈なタックル