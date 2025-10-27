熊本県内で、今年初めての「レプトスピラ症」の患者が確認されました。熊本での患者発生は2006年以降、3件目です。 レプトスピラ症に感染したのは、宇城市に住む70代の農業の男性です。 県によりますと、男性は9月中旬ごろ、水路の近くで草刈りをし、その後、9月27日に倦怠感があり医療機関で受診しました。その後も不眠や食欲不振がみられ、10月1日に入院し、10月24日にレプトスピラ症と診断されました。 男性は現在も入院して