アメリカのトランプ大統領は、まもなく羽田空港に到着する見通しです。羽田空港から中継です。トランプ大統領を乗せた専用機「エアフォースワン」はまもなく、羽田空港に到着する予定です。展望デッキには多くの人が集まっていてトランプ大統領の到着をいまかいまかと待っているところです。空港に来た人「きょうはエアフォースワンを見に来ました（Q:何時くらいから？朝の8時9時くらいに来てずっと待っている」羽田空港には朝から