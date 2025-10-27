ジャーナリストの鈴木哲夫氏（67）が27日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。コメ政策の方針転換による石破茂前首相の反応を暴露した。コメ政策を巡り、鈴木憲和農相は前任の小泉進次郎防衛相の「増産」方針から事実上転換する考えを示した。鈴木氏は石破政権下での米政策について「やっと根本的な改革だな。目の前のお米が高いとか足りないとか、だから値段を下げるとい