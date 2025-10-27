妻に無関心な夫は問題だけど、妻に興味がありすぎる夫も息がつまる。一見愛情に見える行為も行き過ぎると束縛に感じてしまうし…。今回は、「束縛夫」が登場する3作品をご紹介します。どこまでが愛でどこからが束縛なの…？夢を諦めるのが結婚の条件…「自分だけに夢中になってほしい」夫自分だけを見てほしいから妻の趣味を奪った男。その代わりめいっぱい尽くしてくれるみたい。一見ロマンチストっぽくも見えますが、これはどう