■これまでのあらすじ結婚の報告のため帰省した凛。しかし、父と海外赴任の話を出した瞬間、母の表情が一変する。説得もむなしく反対され、落ち込む凛に寄り添う彼は共に渡米したいと願うが、それは寂しさではなく、凛の夢を知っているからだった。かつて海外で暮らすことを夢見た凛は、祖母の病で不安定になった母を支えるため、その夢を手放した。黙って結婚を決めたのは、「いい子すぎる」と言われた叔母の言葉が心に残っていた