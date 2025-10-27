アートスペース油亀で行われている「カレーのためのうつわ展」（岡山・北区出石町） 岡山市北区出石町の「アートスペース油亀」は、10月31日から建物の改修を目的にクラウドファンディングを募ります。 「アートスペース油亀」は、築140年の油問屋を改装し2007年に開業、全国各地の作家らと協力し「カレーのためのうつわ展」や「珈琲のための器展」など独創的な企画展を開