倉敷市保健所によりますと10月22日に倉敷市玉島上成の飲食店「VENTO」が調理したハヤシライス（ご飯は各自持参）を食べた1グループ35人のうち27人が下痢や腹痛などの症状を訴え、このうち2人が医療機関で受診しました。 倉敷保健所はハヤシライスが原因の食中毒と断定し、店を10月27日から3日間の営業停止処分にするとともに原因物質などについて詳しく調べています。 患者に重症者や入院した人はおらず、体調はおお