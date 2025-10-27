コーエーテクモホールディングス [東証Ｐ] が10月27日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比15.3％減の177億円に減り、通期計画の370億円に対する進捗率は48.1％となり、5年平均の45.5％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比33.7％減の192億円に落