ドル高円安基調継続も、神経質な動き＝東京為替概況 週明け27日のドル円は153円26銭を付けるなど、ドル高円安基調が継続。先週末の市場で米CPIが予想を下回ったことでいったんドル売りもすぐに回復するなど、地合いの強さを見せたドル円。週明けは米中通商交渉の前向き進展期待が支えとなり、午前の市場で153円18銭までと、先週末の高値153円06銭を上回る展開となった。もっともその後いったん調整が入り、152円66銭を付