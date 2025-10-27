ASUS JAPANは、ゲーミングブランドのRepublic of Gamers(ROG)より、従来モデルから反射を約38％低減するという「TrueBlack光沢有機ELパネル」を世界初採用した32型の4Kゲーミングモニター「ROG Strix OLED XG32UCWMG」と「ROG Strix OLED XG32UCWG」」を、10月31日に発売する。価格はオープン、市場想定価格はROG Strix OLED XG32UCWMGが169,920円前後、ROG Strix OLED XG32UCWGが151,920円前後。 2