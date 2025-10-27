６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」が２７日、東京・日比谷で行われた第３８回東京国際映画祭のオープニングイベントで、レッドカーペットを歩いた。映画祭では同グループ初のドキュメンタリー映画「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ：ＴｈｅＤｏｃｕｍｅｎｔａｒｙ」（１１月２１日、松永大司監督）が公式出品されており、特別上映される。白濱亜嵐、片寄涼太、数原龍友、小森隼、佐野玲於、中務裕太はタキ