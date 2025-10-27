ドル円１５３．００近辺、ユーロドル１．１６２５近辺＝ロンドン為替 ロンドン早朝、ドル円は153.00近辺、ユーロドルは1.1625近辺で推移している。本日の取引からロンドン・欧州は冬時間入りとなり、本格始動が１時間程度後ずれすることとなる。 USD/JPY152.99EUR/USD1.1626