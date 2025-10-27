サッカーの明治安田J2リーグモンテディオ山形は、6日、大宮と対戦し、2点を先行しながらも試合終了間際に追い付かれ、痛恨の引き分けに。この結果、今シーズンのJ1昇格とJ3降格の可能性がなくなり、J2残留が決まりました。リーグ13位のモンテディオは、ホームでJ1昇格プレーオフ圏内の5位につける大宮と対戦しました。試合は前半34分。気田のゴールでモンテディオが先制します。さらに