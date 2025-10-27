アンジェス [東証Ｇ] が10月27日大引け後(16:00)に業績修正を発表。25年12月期の連結最終損益を従来予想の58.5億円の赤字→63.2億円の赤字(前期は281億円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結最終損益も従来予想の18.8億円の赤字→23.5億円の赤字(前年同期は246億円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する計算にな