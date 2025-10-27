台湾周辺で中国軍が実施した実戦訓練として公開された動画の一場面（中国国営中央テレビのウェイボ公式アカウントから、共同）【北京共同】中国国営中央テレビは26日、中国軍の多数の爆撃機「轟6K」が台湾周辺で実戦訓練を実施したと報じた。ミサイルが発射され、地上の目標を攻撃する動画を公開した。トランプ米大統領が習近平国家主席や高市早苗首相と会談するのを前に台湾統一で武力行使を排除しない姿勢を重ねて示した。中