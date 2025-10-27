「ボートレース記者コラム仕事賭け事独り言」１０月に行われた多摩川ボートのＧ１・開設７１周年記念ウェイキーカップで優勝した菅章哉（３７）＝徳島・１０５期・Ａ１＝がチルト３の伸び仕様に仕上げた６３号機。この節は直前に菅がディズニーランドに行ってビッグサンダーマウンテンに乗り楽しかったこともあって６３号機は『スガサンドーマウンテン』と命名。抜群の伸びと、チルト３とは思えないターン回りに仕上げて