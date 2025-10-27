■全日本ターゲットアーチェリー選手権大会（26日、東京・江東区夢の島公園アーチェリー場）【写真】競技中の朝久野選手と笑顔の関口選手アーチェリーの日本一を決める全日本選手権が行われ、女子リカーブでは今年の世界選手権女子団体で銀メダルを獲得した朝久野奈波（23、日本建設）が初優勝を果たした。決勝では今年のインターハイを制した大井梨世（17、都立足立新田高校）を6−0で下し、世界選手権銀メダリストの実力を見せ