＜D.LEAGUE25−26 ROUND.1 BLOCK HYPE＞◇10月25日◇東京・青海TOYOTAアリーナ東京プロダンス「D.LEAGUE」の6シーズン目が、大きく変わって開幕した。【会場が大きくなった】レギュラー会場だった東京ガーデンから約2キロ離れたTOYOTAアリーナ東京に。Bリーグ・アルバルク東京の本拠地で、10月3日に開場したばかりで、バスケットボールなら1万席、Dリーグはステージ設営の関係で6500人を収容する。これまでより2000席ほど増えた