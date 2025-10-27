DASH村大玉村の棚田で25年目の米作り！220日間の激闘はついに実りの秋を迎える！20年来の仲間達とみんなで歓びの収穫祭！藤原が土から手作りしたかまどで新米は無事に炊けるのか！？慎太郎は採れたての大量ナスで自称・世界一長い肉巻き料理に挑戦！松岡も特製豚汁と手作りの油揚げを使った料理で新米のお供を！25年目の集大成、その結末は！？