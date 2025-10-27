Screenshot: Gizmodo US AIがついに個人秘書っぽくなってきた！ChatGPTがチャットボットの枠を超えてきました。OpenAIは先週、ChatGPT Atlasという新しいウェブブラウザを発表。OpenAIは、ChatGPT Atlasはウェブの次の時代に向けた、チャットを中心とした全く新しいブラウジング体験としています。 ChatGPT Atlasとは？デモンストレーションの中で、OpenAIのAtlasエンジニアリングリードで