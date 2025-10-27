【その他の画像・動画等を元記事で観る】 全世界を熱狂の渦に巻きこんでいるオアシスの再結成ツアー『oasis Live ’25』が、イギリス、アイルランド、カナダ、アメリカ、メキシコ、韓国での29公演を終え、いよいよ30公演目にして日本に上陸。通算12度目、『FUJIROCK FESTIVAL 2009』以来16年ぶりとなる来日公演のDAY1が、東京ドームにて10月25日に開催された。 このたび、7月4日にUKカーディフで行われた再結