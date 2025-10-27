イーエムシステムズ [東証Ｐ] が10月27日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。25年12月期の連結経常利益を従来予想の31.5億円→43.8億円(前期は51.8億円)に39.2％上方修正し、減益率が39.2％減→15.3％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の7.5億円→19.8億円(前年同期は36.4億円)に2.6倍増額し、減益率が79.3