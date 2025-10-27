サンテック [東証Ｓ] が10月27日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の6億円→15.3億円(前年同期は9.5億円)に2.6倍上方修正し、一転して60.8％増益見通しとなった。 なお、通期の経常利益は従来予想の22億円(前期は26.3億円)を据え置いた。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 １．連結業績予想の修正理由売上高につきましては、マレーシ