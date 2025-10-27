2025年10月26日、第一財経は、日本国内から「不平等」との声が出ている5500億ドル（約81兆円）規模の対米投資について、その内容と生じうる影響を分析する評論記事を掲載した。記事はまず、関税交渉の中で日本が提起した5500億ドル規模の対米投資の中身について解説。期間は今年10月からトランプ大統領の第2期任期が終わる2029年1月19日までで、半導体、製薬、重要鉱物、エネルギー、人工知能（AI）など主要産業が投資の重点分野に