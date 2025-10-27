国連のサイバー犯罪対策条約の署名式典およびハイレベル会議が、ベトナム首都のハノイにある国立会議センターで現地時間10月25日に行われ、60以上の国連加盟国が署名しました。署名式典のテーマは「サイバー犯罪の撲滅―責任を共に―私たちの未来を守る」で、多くの国や地域の指導者、高級代表、国際的あるいは地域組織の代表が出席しました。国連のグテーレス事務総長は会議に出席しあいさつを行いました。式典を主催したのはベト