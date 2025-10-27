韓国の俳優ロウンのスタッフインスタグラムがきょう27日更新され、同日入隊したロウンの丸刈り姿が公開された。また、日本の公式Xではメッセージムービーも公開された。【写真】ファンにメッセージも！丸刈り姿でピースするロウン投稿では「安全に帰ってきます！」のコメントとともに、丸刈り姿でピースするロウンの写真を公開。ムービーでは「10月27日、ついにきょう入隊します。たぶん今頃、SNSに僕の髪を短く切った姿が出