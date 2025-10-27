急激に冷え込み、冬の気配を感じる近頃。なにか温かいものが食べたくなりますよね。そこで今回は、体がぽかぽかになる冬野菜をたっぷり使ったスープレシピをご紹介！野菜スープ中心の食生活で、80代になった今も現役の医師として診療にあたっている天野惠子さんに教えてもらいました。※ この記事は『82歳、現役女医が教えるすごい野菜スープ』（飛鳥新社刊）より一部を抜粋し、再編集しています。ショウガでピリッとぽかぽか！