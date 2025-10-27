厚労省の労働政策審議会の分科会＝27日午後、東京都千代田区労働基準法改正に向け議論を進める厚生労働省の労働政策審議会の分科会が27日、開かれた。高市早苗首相が就任後、上野賢一郎厚労相に「労働時間規制の緩和検討」を指示してから初の会合。連合から労働者代表として出席した冨高裕子委員は「働く仲間から強い懸念の声が上がっている」と苦言を呈し、反対の姿勢を強調した。冨高氏は会合で「過労死がなくなっていない状