プロ野球・巨人の坂本勇人選手が今季限りで現役を引退した長野久義選手について「勝手にライバルと思ってましたし、負けたくないなって思いながらやってました」などと語りました。坂本選手は2006年の高校生ドラフト1位指名、長野選手は2009年のドラフト1位と入団。2人は「サカチョー」コンビとして2012年から14年のリーグ連覇、12年の日本一に大きく貢献しました。「（引退会見でも）日本一になってほしいと言ってくれてましたし