クマによる人身被害が相次ぐ異常事態を受け、秋田県の鈴木知事は、28日に防衛省を訪れ、自衛隊の派遣を要請することを明らかにしました。27日午後、報道機関の取材に応じた鈴木知事。28日午前、防衛省を訪れ、小泉防衛相宛てに自衛隊の派遣を要請することを明らかにしました。鈴木知事「有害駆除の頭数もかなりの数にのぼっていて、各市町村で編成をしている駆除実施隊のマンパワーも限界にきている。県、市町村、県警みんなで力を