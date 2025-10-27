フタバは10月24日、喪中はがき離れに関するアンケート調査の結果を発表した。同調査は、2025年9月3日〜4日の間、身内の不幸を経験し、喪中はがきに関する決定をした200人を対象に、インターネットで実施したもの。喪中はがきを出したかはじめに、身内に不幸があった際に喪中はがきを出したかを聞いたところ、6割が「出した」と回答した。いまだ多くの人にとって喪中はがきは身近な慣習といえる、4割近くは「出していない」と答えて