ソフトバンクは２７日に浜口遥大投手（３０）、村田賢一投手（２４）、板東湧梧投手（２９）、宮粼颯投手（２５）、川口冬弥投手（２６）、牧原巧汰捕手（２３）の６選手に加え、育成の加藤晴空捕手（２２）、マルコ・シモン外野手（２１）を含めた計８選手に来季の選手契約を締結しないことを通達した。村田、宮崎、川口、牧原巧の４選手には育成での再契約を打診した。加藤は現役引退、シモンは２８日に帰国する見通し。