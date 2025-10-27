阪神は２７日、前日２６日に負傷交代となった岩貞祐太投手（３４）が、病院を受診し「左肩の打撲」の診断を受けたことを発表。この日、甲子園で行われた一軍全体練習は不参加となった。岩貞は「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」第２戦（２６日、みずほペイペイ）に２回二死二塁から２番手で登板し、山川のシーズン１号３ランを被弾。回またぎとなった３回には二死一、二塁から柳町の強烈なライナー性の打球を左肩付近に受け