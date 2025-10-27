高松西警察署 高松西警察署は、インターネットの掲示板に会社役員の男性の名前を記載して「〇〇殺す」などと書き込み脅迫した疑いで、この会社の株主で高松市国分寺町の無職の女（64）を逮捕しました。 警察によると、女は、2023年12月と2025年3月に埼玉県の会社役員男性（当時46～47歳）の実名を挙げて、インターネットの掲示板に「〇〇殺す」や「〇〇らに身の危険が及ぶかもしれません」などと書き込み