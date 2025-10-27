ウェスティンホテル東京が、”苺尽くし“の「ストロベリーデザートブッフェ」を4ヶ月にわたって開催。光あふれる空間で、随時20種類以上の苺を使ったデザートに満たされるひとときを堪能できます☆また、ペストリーブティックに並ぶ、苺の赤が映える季節限定ケーキ5種も注目です！ ウェスティンホテル東京「ザ・テラス」ストロベリーデザートブッフェ  期間：2025年12月26日（金）〜2026年4月30日（木）※平日限定