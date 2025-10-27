◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」先日、ブルワーズ国際スカウト兼ＢＣ群馬会長付き特別補佐の色川冬馬さん著「たった１人の独立リーグ野球改革」（亜紀書房）を読んで膝を打った箇所がある。ＮＰＢで何か新しい取り組みをする場合、独立リーグ（Ｌ）をテストの場にしてみたら？というものだ。競技分野ではその通りと思ったが、目線を変えるとＮＰＢでしかできないこともある。例えば３万人規模のプロ野球の観衆の配置だ。