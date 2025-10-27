お笑いコンビ・とろサーモンの久保田かずのぶ（46）が、25日放送のテレビ東京系『ゴッドタン』（毎週土曜深2：10）に出演。購入した自宅の返済について明かした。【写真】オシャレな自宅を初公開したとろサーモン・久保田かずのぶ女性5人からのキツイ毒舌に耐えながら、“本当に嫌われている”女性を当てる企画「マジギライ1/5」に出演。アイドルでハニースパイスRe.の相羽まあやから「お前さ、本当はオンラインカジノやって