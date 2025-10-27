フリーの青木源太アナウンサー（42）が27日、カンテレ「旬感LIVEとれたてっ！」で、大物司会者の記録に驚く場面があった。ギネス記録の話題になり、青木アナが今後チャレンジ可能なものとして、3月に死去したフリーアナでタレント・みのもんたさん（享年80）、タレントのタモリが持つ記録を紹介。みのさんは2008年に「1週間で最も多くの生番組に出演する司会者」として、当時22時間15秒の記録を打ち立てたが、芸能リポーター