フリーアナウンサー垣花正（53）と経済学者の高橋洋一氏が27日、ニッポン放送「垣花正あなたとハッピー」（月〜木曜前8・00）に出演。高市早苗首相就任後の変化について語った。垣花アナが「高市総理をめぐる周辺が、またどんどんどんどん動いてますね」と振ると、高橋氏は「変化があるでしょう。総理が変わると、こんだけ変わるっていうのがある」とコメントした。それは垣花アナも感じていて「とりわけ、石破新総理の頃