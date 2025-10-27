あす28日に第3戦が行われる「SMBC日本シリーズ2025」の予告先発が27日、発表された。敵地で1勝1敗となって本拠地・甲子園に戻る阪神は才木浩人投手（26）が先発。今季は村上との「Wエース」として12勝6敗、防御率1.55の圧巻の成績を残し、うれしい初タイトルとなる最優秀防御率を確定させた。一方のソフトバンクもパ・リーグの最優秀防御率投手・モイネロ。24試合12勝3敗、驚異の防御率1.46で2年連続の同タイトルとなった。