テレビ東京の嶺百花アナウンサー（25）が、27日までに自身のインスタグラムを更新。テレ東入社から1年を経て感謝をつづった。嶺アナは「テレビ東京に入社して、およそ1年が経ちました。早すぎます…！」と書き出し、白Tに大きな黒リュックを背負って腕を青空に掲げる“プライベートショット”を披露。続けて「前職の証券会社からガラッと環境が変わり、発声の仕方も、原稿の読み方も、わからず入社したわたしにとっては、た