27日の日経平均株価は、終値も史上最高値の5万円台となりました。【映像】日経平均終値 5万512円で史上最高値を更新27日の日経平均株価は取引開始直後に5万円の大台を超え、先週末からの上げ幅は1200円を超えました。24日のニューヨーク市場でダウ平均株価が初めて4万7000ドル台をつけたほか、米中貿易協議で中国がレアアースの輸出規制を1年延期する代わりに、アメリカが100％の対中関税発動を見送ると伝えられ、米中貿易摩擦