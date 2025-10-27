TOMO KOIZUMIがブランド初となるウエディングドレスコレクションを発表。八芳園のウエディングブランド「KOTOHOGI」とのコラボレーションにより、会員制フロア「CLUB FLOOR」を象徴する2着の特別なドレス「KOKU」「HAKU」が誕生します。TOMO KOIZUMI 2026SS COLLECTION「KOKU」/「HAKU」｜Photo Jumbo Tsui｜Courtesy of TOMO KOIZUMI祝福と創造が交わる場所で東京・白金台の八芳園に、TOMO KOIZUMIによる特別なウエディングドレス